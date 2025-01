Pourquoi est-ce un enjeu éthique ?

Le design, discipline située en amont des phases de projet, est souvent à l'instigation de la création de nouveaux services et produits. Or dans un monde en perpétuel changement et aux interdépendances complexes, ces démarches bien intentionnées peuvent avoir des retombées néfastes et insoupçonnées. Bien qu'aucune discipline ne permette de prévoir l'avenir avec exactitude, le design systémique tente de relever les signaux faibles permettant d'anticiper les externalités négatives et de rediriger le projet vers un futur plus souhaitable.